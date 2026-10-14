Евросоюз официально подтвердил наличие конфликта интересов у премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Об этом говорится в письме генерального директората Еврокомиссии по сельскому хозяйству и развитию сельских районов (DG AGRI), сообщает издание IDNES.