Коваленко — о ситуации в «Ак Барсе»: хоккей на дискриминации и построен

Чемпион Олимпийских игр по хоккею Андрей Коваленко отреагировал на то, что нападающий Дамир Жафяров и защитник Никита Евсеев подали иски в КХЛ с требованием разорвать их контракты с «Ак Барсом» по причине «спортивной дискриминации».