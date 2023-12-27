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Коваленко — о ситуации в «Ак Барсе»: хоккей на дискриминации и построен

Коваленко — о ситуации в «Ак Барсе»: хоккей на дискриминации и построен

Чемпион Олимпийских игр по хоккею Андрей Коваленко отреагировал на то, что нападающий Дамир Жафяров и защитник Никита Евсеев подали иски в КХЛ с требованием разорвать их контракты с «Ак Барсом» по причине «спортивной дискриминации».

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