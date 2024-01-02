Елка желаний продолжает исполнять мечты астраханцев

Юные астраханцы продолжают получать подарки, «заказанные» Деду Морозу на новогодней Елке желаний. Так, министр социального развития и труда Астраханской области Дмитрий Заплавнов подарил велосипед девятилетнему Давиду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии