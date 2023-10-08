Красный полумесяц сообщил о 500 жертвах мощного землетрясения в Афганистане

По последним данным, в результате мощных землетрясений в Афганистане погибли 500 человек. Об этом сообщает агентство Reuters в воскресенье, 8 октября, со ссылкой на представителя Красного Полумесяца Эрфанулла Шарафзой.
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