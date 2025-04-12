США заявили о назначенном втором раунде переговоров с Ираном

Второй раунд консультаций между Соединенными Штатами и Ираном по вопросам урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной программы запланирован на 19 апреля, 12 апреля сообщает администрация Белого дома.
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