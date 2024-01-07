Досрочная отставка главы Европейского совета Шарля Мишеля привела в ужас Евросоюз

Всё дело в той одиозной кандидатуре, что приходит на место Мишеля.Председатель Европейского совета Шарль Мишель будет участвовать в выборах в Европарламент в июне и поэтому должен будет досрочно уйти в отставку, сообщает Politico.
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