Пентагон выразил беспокойство по поводу применения Россией «Орешника»

США высказали обеспокоенность по поводу использования Россией нового типа вооружения, отметила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх в своем выступлении, опубликованном на YouTube-канале Министерства обороны США.
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