Стало известно где и какие парки будут построены в ближайшие годы в Санкт-Петербурге: список мест

Рассказываем, какие парки появятся в Санкт-Петербурге в ближайшие годы.На сайте администрации Петербурга был опубликован амбициозный план развития парковой инфраструктуры, предусматривающий создание девяти новых парков к 2040 году.
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