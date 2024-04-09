Для Fallout 4 вышло новое неофициальное DLC с сюжетным квестом, новыми боссами, ор...

Для Fallout 4 вышло новое неофициальное DLC с сюжетным квестом, новыми боссами, оружием и тремя концовкамиДля Fallout 4 вышло новое неофициальное DLC под названием Attack of the Lobotomites, выполненное в формате масштабной модификации.
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