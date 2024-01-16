Русская весна
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Русская весна

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«Украина уже все проиграла, а кто это отрицает — либо неадекват, либо лжец», — идейный нацист Мосийчук (ВИДЕО)

«Украина уже все проиграла, а кто это отрицает — либо неадекват, либо лжец», — идейный нацист Мосийчук (ВИДЕО)

От Зеленского и его команды сегодня демонстративно дистанцируются даже те, кто стоял у истоков войны и бойни на Украине задолго до превращения КВНщика и артиста в кровавого диктатора, и те, кто не желает идти на дно в «зелёной лодке».

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