От Зеленского и его команды сегодня демонстративно дистанцируются даже те, кто стоял у истоков войны и бойни на Украине задолго до превращения КВНщика и артиста в кровавого диктатора, и те, кто не желает идти на дно в «зелёной лодке».
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