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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Галактионов о недовольстве Сулейманова игровым временем: «Иногда эмоции лучше держать при себе, это не лучший союзник. Проблем с Тимуром нет»

На днях форвард признался, что его не устраивает роль запасного в «Локомотиве». Позже Сулейманов извинился перед тренером железнодорожников.

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