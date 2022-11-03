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Глава МИД Финляндии Хаависто заявил о возможной «кризисной ситуации» из-за расширения НАТО

Глава МИД Финляндии Хаависто заявил о возможной «кризисной ситуации» из-за расширения НАТО

Глава Министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто выступил с предупреждением к НАТО о возможных трудностях в рамках планирования оборонной стратегии при условии невозможности Хельсинки и Стокгольм стать частью альянса одновременно.

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