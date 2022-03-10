Daily Storm

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YouTube запретил монетизацию видео для российских пользователей

YouTube запретил монетизацию видео для российских пользователей

Также им больше не доступны подписки Premium и YouTube MusicВидеохостинг YouTube полностью приостановил возможности монетизации для российских пользователей.

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