Чёрное море Командующий ВМС ВСУ опубликовал архивные кадры ударов МБЭК противника по российским вышкам на газоконденсатных месторождениях в Черном море, северо-западнее Крыма.
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Чёрное море Командующий ВМС ВСУ опубликовал архивные кадры ударов МБЭК противника по российским вышкам на газоконденсатных месторождениях в Черном море, северо-западнее Крыма.
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