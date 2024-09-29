Родители узнают о миллионах на счетах детей

В Совете Федерации подготовили рекомендацию Центробанку совместно с силовыми ведомствами разработать документ, который установит ответственность за использование физлицами банковских карт или электронных кошельков в интересах третьих лиц из корыстных побуждений или передачу им своих счетов для таких целей.