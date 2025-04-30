Не цветы и не конфеты: какой аромат помогает женщине расслабиться

Ароматы, которыми окружает себя человек, говорят о его психофизическом состоянии. Кроме того, определенные запахи могут способствовать необходимым изменениям этого состояния, уверена ароматерапевт и аромапсихолог Наталья Гришина.
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