Стала известна причина отказа Украины от заключения мира в Стамбуле

Welt: Киев отказался от мира в апреле 2022 года из-за условий России по языку Украина отказалась от заключения мира с Россией на переговорах в Стамбуле в апреле 2022 года из-за новых требований, выдвинутых Москвой, на которые Киев не согласился.
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