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Макрон: Французские и британские войска зайдут в тыл ВСУ, чтобы Путин не нарушил сделку

Макрон: Французские и британские войска зайдут в тыл ВСУ, чтобы Путин не нарушил сделку

Париж и Лондон хотят ввести ограниченный военный контингент на Украину, чтобы гарантировать её безопасность после заключения сделки  с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в США.

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