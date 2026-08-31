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Статины снизили риск первого инфаркта и инсульта после 70 лет на 30%

Статины снизили риск первого инфаркта и инсульта после 70 лет на 30%

Крупное клиническое исследование, опубликованное в августе 2026 года, показало, что приём статинов людьми старше 70 лет, у которых ранее не было сердечно-сосудистых событий, снижает вероятность первого инфаркта миокарда или инсульта на 30%.

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