Конкурс «Мисс Россия – 2024» выиграла жительница Чувашии

18-летняя Валентина Алексеева мечтает стать врачом.Pr Scr missrussia.ru--> Представительница Чувашии 18-летняя Валентина Алексеева завоевала титул «Мисс Россия – 2024», обойдя 50 претенденток со всей страны.
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