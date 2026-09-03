WTI Crude Oil Futures — Technical Analysis Crude Oil Futures NYMEX_DL:CL1! IbrahimTarek Timeframe: 1D | NYMEX Market Structure WTI has developed a major bullish reversal structure after a prolonged decline from the 2023–2025 highs.
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