Суд в Германии запретил продажу некоторых процессоров Intel Статус одного из л...

Суд в Германии запретил продажу некоторых процессоров IntelСтатус одного из лидеров процессорного рынка не защищает Intel от патентных претензий других компаний, и достаточно взглянуть на раздел «судебные разбирательства» каждого из квартальных отчётов, чтобы понять, насколько их много.
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