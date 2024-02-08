Суд в Германии запретил продажу некоторых процессоров Intel Статус одного из л...

Суд в Германии запретил продажу некоторых процессоров IntelСтатус одного из лидеров процессорного рынка не защищает Intel от патентных претензий других компаний, и достаточно взглянуть на раздел «судебные разбирательства» каждого из квартальных отчётов, чтобы понять, насколько их много.