Театр абсурда
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Театр абсурда

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Настоящая, посконная Україна

Настоящая, посконная Україна

Украина как она есть. Настоящая, не придуманная, кондовая Україна. Истинная Україна это не УССР, не Гоголь, не Щорс, не Клим Ворошилов, не Сидор Ковпак.

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