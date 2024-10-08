Сергей Карякин: 7 октября при поддержке группы компаний Intelion открыл Шахматный клуб в Лицее № 11 города Абакан!

7 октября при поддержке группы компаний Intelion открыл Шахматный клуб в Лицее № 11 города Абакан!Этот клуб стал уже 65-м в рамках проекта «Единой России» и будет работать в Штабе общественной поддержки в Республике Хакасия.
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