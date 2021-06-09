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«Шахтер» близок к покупке Лассина Траоре из «Аякса» за 10 млн евро. Сообщалось, что форвард интересен «Локо» и «Дортмунду»

Нападающий «Аякса» Лассина Траоре, вероятно, перейдет в «Шахтер». Донецкий клуб согласовал трансфер 20-летнего игрока из Буркина Фасо примерно за 10 млн евро, а с самим Траоре – личный контракт, сообщает De Telegraaf.

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