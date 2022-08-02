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Пожарные расчеты ЮВО в Армении ликвидировали возгорание в рамках учения

Пожарные расчеты ЮВО в Армении ликвидировали возгорание в рамках учения

Пожарные команды выполнили задачи по обнаружению условного возгорания, локализовали очаг возгорания, была проверена система оповещения о с помощью современных средств связи.

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