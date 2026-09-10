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Пятый канал

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«Притча о блудном сыне»: Захарова обратилась к уехавшим из страны россиянам

«Притча о блудном сыне»: Захарова обратилась к уехавшим из страны россиянам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала уехавших с 2022 года россиян возвращаться только при условии покаяния и отказа от агрессивных настроений.

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