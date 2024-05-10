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Шойгу поздравил военных ВС РФ с освобождением 4 населенных пунктов в зоне СВО

Шойгу поздравил военных ВС РФ с освобождением 4 населенных пунктов в зоне СВО

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Глава российского Минобороны генерал армии Сергей Шойгу направил телеграммы соединению и воинской части, которые участвуют в спецоперации РФ, поздравив их с освобождением населенных пунктов Куземовка, Крахмальное, Кисловка и Новокалиново.

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