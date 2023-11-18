RMC Sport: Мбаппе отказался от бонуса €80 млн в ПСЖ

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отказался от многомиллионных бонусов в парижском клубе. Как сообщает RMC Sport, 24-летний француз договорился с «Пари Сен-Жермен» о том, что не получит €80 млн, которые были предусмотрены в виде различных бонусов.