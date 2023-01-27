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Симеоне об 1:3 от «Реала»: «Себальосу не дали 2-ю желтую, и всем все равно. А ведь «Атлетико» был бы в большинстве при счете 1:0»

Диего Симеоне недоволен судейством после вылета «Атлетико» из Кубка Испании от «Реала». «Рохибланкос» уступили в мадридском дерби в четвертьфинале Кубка Испании со счетом 1:3.

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