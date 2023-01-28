Винер о словах Баха: «Можно только приветствовать такое высказывание. Но до официального принятия решений еще большая пропасть»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер отреагировала на слова главы МОК Томаса Баха о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.
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