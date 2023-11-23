Радимов о лидерстве «Краснодара»: «Клуб наступил на горло собственной песне. Ни за что не поверил бы, что он пропустит всего 10 мячей в первом круге»

После 15 туров краснодарцы с 32 очками идут на первом месте, «Зенит» с 30 очками – на втором. «Лидерство «Краснодара» – откровение, поскольку «Зенит» в последнее время настолько сильно доминировал, что хотелось, чтобы кто-то составил конкуренцию.