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Радимов о лидерстве «Краснодара»: «Клуб наступил на горло собственной песне. Ни за что не поверил бы, что он пропустит всего 10 мячей в первом круге»

Радимов о лидерстве «Краснодара»: «Клуб наступил на горло собственной песне. Ни за что не поверил бы, что он пропустит всего 10 мячей в первом круге»

После 15 туров краснодарцы с 32 очками идут на первом месте, «Зенит» с 30 очками – на втором.  «Лидерство «Краснодара» – откровение, поскольку «Зенит» в последнее время настолько сильно доминировал, что хотелось, чтобы кто-то составил конкуренцию.

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