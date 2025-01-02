Астролог Фаина Щербина: в 2025 году всем понадобятся трудолюбие и терпение

По восточному календарю 2025 будет годом Зеленой Деревянной змеи. У его «хозяйки» сложный характер, она оценит лишь уверенные, спокойные поступки и безупречное поведение, рассказала астролог Фаина Щербина в интервью радио Sputnik.
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