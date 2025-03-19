Секс-синьоры: янычар Джан Яман и танцующая Памела Андерсон

КиноЖдун, 6+ Фото: пресс-служба Наше Кино Кадр из фильма «Ждун» Режиссер: Дмитрий Суворов. В ролях: Виктор Хориняк, Юля Александрова, Владислав Ветров и Никита Тарасов, Андрей Андреев, Маргарита СилаеваКорабль доброго инопланетянина Ждуна потерпел крушение во время метеоритного дождя и упал в лесу недалеко от Абрау-Дюрсо.