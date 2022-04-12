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Эксперимент с расплавленной солью: удивительный эффект

Канал The King of Random решил протестировать то, как именно расплавленная соль ведет себя при соприкосновении с водой в различных агрегатных состояниях.

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