ЦБ отменит ряд послаблений для банков и введет новые меры поддержки

В 2022 году Банк России предоставил кредитным организациям масштабный пакет временных мер поддержки. Послаблениями в разном масштабе пользуются две трети банков, однако большинство из них уже готовы справиться с их отменой, говорится в сообщении ЦБ.
В 2022 году Банк России предоставил кредитным организациям масштабный пакет временных мер поддержки. Послаблениями в разном масштабе пользуются две трети банков, однако большинство из них уже готовы справиться с их отменой, говорится в сообщении ЦБ.
Свежие комментарии