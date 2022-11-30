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ЦБ отменит ряд послаблений для банков и введет новые меры поддержки

ЦБ отменит ряд послаблений для банков и введет новые меры поддержки

В 2022 году Банк России предоставил кредитным организациям масштабный пакет временных мер поддержки. Послаблениями в разном масштабе пользуются две трети банков, однако большинство из них уже готовы справиться с их отменой, говорится в сообщении ЦБ.

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