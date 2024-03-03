Global Look Press/IMAGO/ABACA Президент Украины Владимир Зеленский при поддержке Запада стремится присвоить себе право единолично принимать решение о проведении мирных переговоров, что является контрпродуктивным подходом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии