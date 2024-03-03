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В МИД РФ уличили Зеленского в попытке монополизации переговоров

В МИД РФ уличили Зеленского в попытке монополизации переговоров

Global Look Press/IMAGO/ABACA Президент Украины Владимир Зеленский при поддержке Запада стремится присвоить себе право единолично принимать решение о проведении мирных переговоров, что является контрпродуктивным подходом.

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