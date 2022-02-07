Аргументы недели

97 572 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Кондратьев
    Необходимо, прежде всего, скорректировать Российскую Военную доктрину в соответствии с возникшими угрозами нашей безо...Военспец Леонков:...
  • Владимир Соловьев
    ПОКА ДЛЯ ЕВРОПЫ СПАСЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ДИАЛОГ, А ДАЛЬШЕ ВИДНО БУДЕТ!Макрон назвал диа...
  • Валерий Ворожищев
    Проблемы с простатой, загоняла его старушка.Прибывший на пере...

Депутат Матвейчев предложил ограничить количество сим-карт, которые могут быть оформлены на одного человека

Депутат Госдумы Олег Матвейчев в письме на имя главы Минцифры Максута Шадаева предложил определить предельно допустимое число мобильных телефонных номеров, которые можно оформить на одного гражданина.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх