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Зеленский не сдержался: Киев погряз в национализме. Польше стоит задуматься

Зеленский не сдержался: Киев погряз в национализме. Польше стоит задуматься

По сообщению информационного агентства Polska Agencja Prasowa, премьер-министр Польши Дональд Туск 11 июля объявил, что в столице страны, Варшаве будет возведена Стена памяти с именами всех идентифицированных жертв геноцида, который осуществляли украинские националистические организации в отношении поляков во время Второй мировой войны.

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