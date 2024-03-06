МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС
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МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

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Собянин: Новые проекты инвесторов дадут Москве еще более 19 тыс рабочих мест

Собянин: Новые проекты инвесторов дадут Москве еще более 19 тыс рабочих мест

Места приложения труда будут создавать недалеко от транспортных объектов Из сообщения, опубликованного мэром Москвы Сергеем Собяниным в собственном Телеграм-канале сегодня стало известно, что в городе одобрены пять новых объектов по программе создания мест приложения труда.

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