Собянин: Новые проекты инвесторов дадут Москве еще более 19 тыс рабочих мест

Места приложения труда будут создавать недалеко от транспортных объектов Из сообщения, опубликованного мэром Москвы Сергеем Собяниным в собственном Телеграм-канале сегодня стало известно, что в городе одобрены пять новых объектов по программе создания мест приложения труда.
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