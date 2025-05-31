«Москву спасут от черных сил»: экстрасенс сделала предсказание о будущем России

Украинский конфликт продолжается. Западные политики регулярно пытаются нагнетать обстановку своими заявлениями: то обещают передать киевской хунте дальнобойное оружие, то грозят ввести иностранные войска на территорию бывшей советской республики… О том, что ждет Россию в ближайшем будущем, корреспондентам «МК» рассказала экстрасенс Галина Янко.