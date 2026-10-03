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«Мы поцеловались и помирились»: Фил Коллинз объяснил, как закрыл старый конфликт с Полом Маккартни

«Мы поцеловались и помирились»: Фил Коллинз объяснил, как закрыл старый конфликт с Полом Маккартни

Фил Коллинз рассказал, что спустя более двух десятилетий помирился с Полом Маккартни. Конфликт между музыкантами начался в 2002 году на концерте в честь золотого юбилея Елизаветы II.

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