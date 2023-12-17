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Красный Север

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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Владельцы автомобилей рассказали, как китайские ТС переносят российскую зиму

Владельцы автомобилей рассказали, как китайские ТС переносят российскую зиму

Владельцы китайских автомобилей рассказали Autonews, как зарубежные ТС переносят российскую зиму. Chery Tiggo модели 8: при температуре около -10 и ниже начинаются проблемы с аудиосистемой (она издает хрипящие звуки).

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