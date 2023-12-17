Владельцы автомобилей рассказали, как китайские ТС переносят российскую зиму

Владельцы китайских автомобилей рассказали Autonews, как зарубежные ТС переносят российскую зиму. Chery Tiggo модели 8: при температуре около -10 и ниже начинаются проблемы с аудиосистемой (она издает хрипящие звуки).
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