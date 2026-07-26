Сон Хын Мин забил в 3-м матче подряд – «Канзас Сити» Шапи. У 34-летнего форварда «Лос-Анджелеса» 3+8 в 16 играх сезона МЛС

Форвард « Лос-Анджелеса » Сон Хын Мин забил победный мяч в игре с «Канзас Сити» (4:0). 34-летний игрок сборной Южной Кореи продлил голевую серию в МЛС до 3 матчей, отличившись во всех из них после участия в ЧМ-2026.
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