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Русская Семёрка

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Рейд Дулиттла: как США хотели «отомстить» за Перл-Харбор, но потеряли все самолёты

18 апреля 1942 года шестнадцать американских бомбардировщиков B-25 «Митчелл» поднялись с палубы авианосца «Хорнет» и взяли курс на Японию.

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