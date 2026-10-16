Саудовская Аравия: Air India и Air India Express объявили, что их рейсы в и из международного аэропорта имени короля Халида (RUH/OERK) в Эр-Рияде, международного аэропорта имени короля Фахда (DMM/OEDF) в Даммаме и международного аэропорта имени короля Абдель Азиза (JED/OEJN) в Джидде продолжают отменяться до 20 октября из-за проблем безопасности на фоне региональной напряженности.