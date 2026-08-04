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Пункт-А

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Новый сорт арбуза испытывают на экспериментальном поле в Астраханской области

Новый сорт арбуза испытывают на экспериментальном поле в Астраханской области

Камызякский район – один из лидеров по экспериментальному выращиванию селекционной продукции. На участке предприятия «Мастер семя» в селе Бирючек побывали председатель думы Астраханской области Игорь Мартынов, депутат регионального парламента Андрей Маркин и глава Камызякского района Михаил Черкасов.

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