Новый сорт арбуза испытывают на экспериментальном поле в Астраханской области

Камызякский район – один из лидеров по экспериментальному выращиванию селекционной продукции. На участке предприятия «Мастер семя» в селе Бирючек побывали председатель думы Астраханской области Игорь Мартынов, депутат регионального парламента Андрей Маркин и глава Камызякского района Михаил Черкасов.
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