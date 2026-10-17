Актерская самоирония — штука тонкая. Чтобы зритель смеялся над образом, ему надо сначала в этот образ поверить; значит, за каждой такой ролью стоят годы франшиз, амплуа и десятков похожих персонажей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Пусть говорит со...
- Маруся ушла из ки...
- Маруся ушла из ки...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым