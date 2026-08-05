На Кубани мать отказывалась лечить своего маленького ребёнка, больного туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией, подвергая его риску смерти

На Кубани мать отказывалась лечить своего маленького ребёнка, больного туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией, подвергая его риску смертиВ Тихорецке мать отказывалась лечить своего несовершеннолетнего ребёнка, который сильно болен.
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