На Кубани мать отказывалась лечить своего маленького ребёнка, больного туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией, подвергая его риску смерти

На Кубани мать отказывалась лечить своего маленького ребёнка, больного туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией, подвергая его риску смертиВ Тихорецке мать отказывалась лечить своего несовершеннолетнего ребёнка, который сильно болен.