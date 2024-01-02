Придя в политику, генерал Александр Руцкой немало сделал для того, чтобы Борис Ельцин пришел к власти.
«Тогда я понял, что дана установка грабить страну!»- за что ненавидит Ельцина генерал Руцкой?
Комментарии
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виталий панов
После того,как официально доказано,что ельцин был предателем,продавшим Россию, а так же разрешив грабёж и разворовывание богатств России,его надо перезахоронить так,чтобы никто не знал,где покоятся останки этого предателя! А так же лишить его всех гос.наград,а так же его близких,которые не заслуженно пользуются льготами!
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2 час.
ВС
Валерий Сорокин
Что же вы все предатель, Ельцин. Если бы Горбачев не предал бы СССР, то и не был президентом Ельцин. Если бы вернут время выборов в президентов между Ельцин или Зюганов, то я бы выбрал Ельцина.
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1 час.
Aнатолий Райков
А ты чего ангел что ли?Или тебе сам Ельцин наливал?Ни Горбачёв,ни Ельцин ни когда коммунистами не были.Да они имели в карманах членские билеты КПСС,но только для своих нужд.А когда коммунисты указали что чиновники,олигархи начали разворовывать Россию,вот тогда коммунисты стали плохи.А разворовывать страну,это благое дело,а что коммунисты за это дело бьют по рукам,это геноцид.Ни Горбачёв,ни Ельцин,не заслуживают прощения нашего народа.Не чиновников,не олигархов,а именно нашего народа.
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1 час.
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