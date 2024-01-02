«Тогда я понял, что дана установка грабить страну!»- за что ненавидит Ельцина генерал Руцкой?

виталий панов После того,как официально доказано,что ельцин был предателем,продавшим Россию, а так же разрешив грабёж и разворовывание богатств России,его надо перезахоронить так,чтобы никто не знал,где покоятся останки этого предателя! А так же лишить его всех гос.наград,а так же его близких,которые не заслуженно пользуются льготами!

ВС Валерий Сорокин Что же вы все предатель, Ельцин. Если бы Горбачев не предал бы СССР, то и не был президентом Ельцин. Если бы вернут время выборов в президентов между Ельцин или Зюганов, то я бы выбрал Ельцина.